Россия в ООН потребовала от Сирии обеспечить безопасность россиян в республике

Кампания преследования сторонников бывшего режима не только раскалывает сирийское общество так же, как раньше раскалывало иракское, но и создает почву для реванша радикалов, указал постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя

ООН, 17 июля. /ТАСС/. Россия напоминает об императиве обеспечения безопасности граждан РФ и российских объектов в Сирии, требует от сирийских властей принять надлежащие меры. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

"Кампания преследования сторонников бывшего режима не только раскалывает сирийское общество так же, как раньше раскалывало иракское, но и создает почву для реванша радикалов. Сегодня мы видим последствия - стихийные вооруженные группы вновь правят бал на улицах сирийских городов, насаждая атмосферу страха и безнаказанности. Напоминаем в этой связи об императиве обеспечения безопасности российских граждан и объектов Сирии, требуем от сирийских властей принятие надлежащих мер", - сказал он на экстренном заседании Совета Безопасности по ситуации в Сирии.

Ситуация на юге Сирии обострилась 13 июля, когда в провинции Эс-Сувейда вспыхнули столкновения между ополченцами арабских племен и отрядами самообороны горцев-друзов. 15 июля сирийская армия вошла в одноименный административный центр провинции и начала его зачистку с целью стабилизации ситуации. Вскоре после этого Израиль начал наносить удары по военным колоннам ВС Сирии, аргументируя это стремлением защитить друзское население провинции, а 16 июля подверг обстрелам несколько стратегических объектов в сирийской столице.