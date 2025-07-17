В генеральном представительстве России в Эдинбурге отметили, что рассматривают произошедшее как следствие деструктивной компании на формирование в Великобритании русофобии и "культуры отмены"

ЛОНДОН, 17 июля. /ТАСС/. Генеральное консульство России в Эдинбурге заявило об абсурдности действий властей Шотландии, запретивших допуск парусника "Штандарт" в порт шотландского города Абердин. Об этом говорится в заявлении консульства, распространенном в его Telegram-канале.

"Рассматриваем произошедшее как очередное следствие развернутой британскими властями деструктивной кампании, направленной на формирование в этой стране, включая Шотландию, атмосферы русофобии и пресловутой "культуры отмены", - отмечается в сообщении. - Нелегитимность противоречащих международному праву и здравому смыслу ограничительных мер здесь усугубляют доведенной до абсурда рьяностью в их исполнении. В итоге предпочитают блокировать все, что хотя бы отдаленно напоминает о России. Не исключено, что в данном случае ставят при этом под угрозу безопасность и благополучие мореплавателей".

В генконсульстве отметили, что "Штандарт" не принадлежит России, хотя и "является копией российского фрегата, построенного в 1703 году Петром Великим". "А ведь среди соратников и сподвижников первого российского императора были знаменитые шотландцы генерал Патрик Гордон и фельдмаршал Яков Брюс. Можно легко представить себе, как бы оценили эти выдающиеся деятели прошлого бездумную русофобскую политику нынешних британских и шотландских властей", - говорится в заявлении диппредставительства.

Мотивация отказа

Парусник должен был принять участие в международной регате "Tall Ships Races 2025". Однако, как сообщил 16 июля портал AberdeenLive, ему было отказано во входе в порт из-за действующих в Великобритании антироссийских санкций. Как уточняется в статье, это было сделано на том основании, что капитан фрегата Владимир Мартусь был рожден в России. Согласно же действующим в Соединенном Королевстве рестрикциям, "суда, принадлежащие, контролируемые, зафрахтованные или эксплуатируемые лицами, включенными в санкционные списки и имеющими связи с Россией, а также корабли, которые ходят под российским флагом или зарегистрированы в России, не допускаются в порты Великобритании в соответствии с действующим законодательством".

По информации портала, на решение властей Шотландии не повлияли заявления капитана о том, что он проживает в Германии, что "Штандарт" не несет никакого политического послания, что за последние 15 лет он ни разу не заходил в порты России и ходит под флагом Островов Кука - архипелага, имеющего статус государства, ассоциированного с Новой Зеландией и входящего в его состав.

О проблемах парусника

В прошлом году команда фрегата испытала сложности с заходом в порты Франции и Испании из-за введенных в конце июня антироссийских санкций. В начале июля 2024 года префектура департамента Финистер запретила паруснику швартовку в порту Бреста, где он должен был принять участие в морском фестивале. Фрегату также запретили швартовку в других портах департамента. После того, как корабль дошел до берегов Испании и вернулся обратно во Францию, власти департамента Приморская Шаранта разрешили ему совершить техническую остановку в порту для пополнения запасов, однако подчеркнули, что вынужденные технические остановки регламентируются морским правом, тогда как европейские санкции остаются в силе, и заходы в порты ЕС с другими целями запрещены.

"Штандарт" - точная копия боевого корабля, построенного Петром I в 1703 году для обороны Санкт-Петербурга. Современный "Штандарт" был построен в 1999 году. Офис проекта находится в Санкт-Петербурге, однако фрегат уже долгое время курсирует по Средиземному морю и Атлантическому океану, реализуя учебные программы для желающих попробовать себя в качестве матросов парусника.