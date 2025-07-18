Против украинского народа идет геноцид, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Киевский режим начал насильственно призывать в армию кого угодно: женщин, больных - всех, кроме эсбэушников, высокопоставленных чиновников и их детей. На это в беседе с ТАСС указал первый зампред комитета Госдумы по международным делам, замруководителя фракции СРЗП Алексей Чепа.

"Против украинского народа, против молодежи идет буквально геноцид, - заметил он, говоря о принудительном призыве. "Теперь призывают и молодежь, и женщин, и снимают отсрочки с больных. Забирают всех, кроме эсбэушников, высокопоставленных чиновников и их детей. Поэтому, естественно, большое недовольство это вызывает", - подчеркнул депутат.

Ранее 45-летний житель города Берегово (Закарпатская область) Йожеф Шебештьен был схвачен на улице украинскими силовиками, насильно доставлен на призывной пункт и жестоко избит там за то, что не хотел отправляться на фронт. 6 июля он скончался от полученных травм в больнице, а через три дня был похоронен на кладбище в своем родном городе. Об обстоятельствах смерти закарпатского венгра сообщили в соцсетях его родственники.

Власти Венгрии ввели санкции против трех украинских военачальников, ответственных за насильственный призыв в армию.