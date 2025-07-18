Варшава и Бухарест много лет выдавали паспорта представителям своих этносов, которых теперь "хватают в армию", объяснил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Насильственный призыв в армию может грозить Киеву санкциями не только от Венгрии, но также от Польши и Румынии, которые много лет выдавали паспорта людям с Украины. На это в беседе с ТАСС указал первый зампред комитета Госдумы по международным делам, замруководителя фракции СРЗП Алексей Чепа.

Так депутат прокомментировал введенные Будапештом санкции против трех украинских военачальников. Они ответственны за насильственный призыв в армию, в результате которого был убит этнический венгр в Закарпатье.

"Да. Это могут быть и поляки, и румыны - те, кто в большом количестве на протяжении многих лет выдавал паспорта", - ответил Чепа на вопрос о том, могут ли другие страны принять похожие меры в отношении Киева.

Парламентарий объяснил, что Венгрия, Польша, Румыния и некоторые другие страны "выдавали большое количество паспортов" представителям своих этносов на Украине. Многие из тех, кто получил европейское гражданство, уехали в ЕС. А тех, кто остался на Украине, "хватают в армию". "Естественно, в сегодняшней ситуации эти страны будут стоять на стороне тех людей, кому выдали паспорта", - отметил Чепа.

Гибель венгра в Закарпатье

По сведениям венгерских властей, 45-летний житель города Берегово (Закарпатская область) Йожеф Шебештьен в середине июня был схвачен на улице украинскими силовиками, насильно доставлен на призывной пункт и жестоко избит там за то, что не хотел отправляться на фронт. 6 июля он скончался от полученных травм в больнице, а через три дня был похоронен на кладбище в своем родном городе. Об обстоятельствах смерти закарпатского венгра сообщили в соцсетях его родственники.

Правительство Венгрии призвало наказать виновных и ввести санкции ЕС против ответственных за насильственную мобилизацию на Украине. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметил, что "страна, где людей забивают до смерти в результате принудительного призыва на военную службу, не может быть членом Евросоюза". Посол Украины в Будапеште Федор Шандор 10 июля был вызван в венгерский МИД, где от него потребовали объяснений в связи со смертью Шебештьена.

Украинские власти отвергли обвинения в свой адрес. По сообщениям из Киева, командование Сухопутных войск Украины заявило, что Шебештьен умер 6 июля "в результате тромбоэмболии легочной артерии, без каких-либо внешних признаков физического насилия".