Ситуация между Москвой и Баку носит временный характер, полагает заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 июля. /ТАСС/. Сегодняшняя позиция Азербайджана, включая отмену ряда мероприятий с РФ, продиктована деструктивными действиями западных некоммерческих организаций (НКО). Такое мнение в беседе с ТАСС выразил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

"Не думаю, что [президент Азербайджана Ильхам] Алиев, который закончил МГИМО, который имеет прекрасное образование, полученное в Советском Союзе, будет делать что-то экстраординарное против своего же народа. Сегодняшняя позиция Азербайджана продиктована деструктивными действиями НКО Запада", - сказал собеседник агентства. При этом, отметил он, если Баку пойдет на поводу у западных спецслужб, то в стране могут сложиться схожие с украинскими проблемы.

Как полагает Водолацкий, происходящее в настоящее время между РФ и Азербайджаном носит временный характер и будет решено в процессе переговоров между внешнеполитическими ведомствами и правительствами двух стран. "У нас существует межведомственная комиссия, многие другие институты российско-азербайджанские, которые выработают тот алгоритм, который позволит оставаться в добросовестных отношениях", - выразил уверенность депутат Госдумы.

Ранее российские силовики задержали сына главы азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге по делу о применении насилия в отношении представителя власти, а также еще пятерых выходцев из Азербайджана. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, приглашенный в МИД Азербайджана временный поверенный в делах России Петр Волоковых дал необходимые разъяснения по ситуации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что работу по разъяснению Баку причин и характера задержания выходцев из Азербайджана в Екатеринбурге важно продолжать.

В Баку выразили протест по поводу действий российских силовиков, по инициативе азербайджанской стороны были отменены культурные и некоторые другие мероприятия с РФ. В Кремле подчеркнули, что Москва сожалеет о таких решениях Баку.