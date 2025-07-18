Председатель партии "Справедливая Россия - За правду" также считает необходимым выдавать рабочие визы только при наличии справки о прививках и отсутствии опасных заболеваний

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов предложил ввести карантин для мигрантов, прибывших из стран с неблагоприятной обстановкой с инфекционными заболеваниями.

Ранее газета "Известия" со ссылкой на главного внештатного инфекциониста Минздрава России Владимира Чуланова сообщила о том, что с начала 2025 года в России зарегистрировано уже 1,2 тыс. случаев менингита, что вдвое больше, чем за весь 2024 год.

"Рост [инфекционных заболеваний] связан не только с сокращением вакцинации, но и с притоком мигрантов, у которых нет никаких прививок. Пытаться их отловить, когда они уже въехали в страну, бесполезно. Самая эффективная мера сейчас - ввести карантин для прибывающих из стран, где складывается неблагоприятная обстановка по менингиту и другим заболеваниям", - сказал Миронов ТАСС.

Он также считает необходимым выдавать рабочие визы только при наличии справки о прививках и отсутствии опасных заболеваний.

Менингококковая инфекция характеризуется зимне-весенней сезонностью, эпидемиологическая ситуация в России является стабильной. Об этом сообщили ранее журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.