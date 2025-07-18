В российских силовых структурах отметили, что особой разницы между неонацистами, почитателями Гитлера и националистами, которые находятся в украинской армии, нет

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Высокопоставленные лица в украинских силовых ведомствах поднялись по карьерной лестнице благодаря совершенным преступлениям в Донбассе, заявили ТАСС в силовых структурах РФ.

"В украинской армии есть и неонацисты, и почитатели Гитлера, и националисты, хотя особой разницы между ними нет. Они еще в 2014 году из идеологических соображений начали совершать военные преступления против жителей Донбасса, на чем быстро сделали карьеру, и теперь занимают высокие посты в силовых ведомствах", - сказал собеседник агентства.

Ранее глава движения "Другая Украина", экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что Владимир Зеленский не способен провести денацификацию в стране и выгнать последователей нацизма из политической жизни государства.