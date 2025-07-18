Президент США хочет утилизировать устаревшее вооружение на Украине, как это было с истребителями F-16, заявил военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в рамках лоббирования интересов военно-промышленного комплекса США и утилизации устаревших вооружений стран Евросоюза "в горниле" украинского конфликта создает "коалицию Patriot" подобно той, которая создавалась в отношении истребителей F-16 для поэтапного перевода на F-35. Такое мнение высказал ТАСС военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС, старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Александр Степанов.

"До этого активная работа велась в отношении истребителей F-16, в интересах утилизации которых была даже создана общеевропейская коалиция. Сейчас же мы можем наблюдать попытки шагов по созданию глобальной "коалиции Patriot", - сказал он.

Эксперт отметил, что в рамках маркетингового продвижения продукции утилизации подлежат не только устаревшие единицы зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, но и действующие образцы. Тем самым для США создаются дополнительные ниши на рынке традиционных партнеров в сфере военно-технического сотрудничества для новых контрактов и обеспечения поставок последних версий ЗРК Patriot PAC 3. Кроме того, освобождаются арсеналы и склады под новые типы и образцы вооружений.

Степанов добавил, что Трамп лоббирует поставки Patriot в пользу киевского режима крайне настойчиво и вышел уже в своих лоббистких стремлениях за границы Евросоюза. Такой вывод он делает по результатам встречи в Белом доме американского президента с премьер-министром, наследным принцем Бахрейна Сальманом бен Хамадом бен Исой Аль Халифой. Тогда, отвечая на вопрос журналиста, премьер-министр королевства сказал, что руководство Бахрейна не планирует передавать Украине ракеты для ЗРК Patriot. Вероятно, полагает Степанов, этому предшествовал разговор, в ходе которого Трамп мог намекнуть наследному принцу на необходимость поставок киевскому режиму управляемых зенитных ракет под указанные комплексы.

"Очевидно, что Бахрейн - не единственная и не последняя жертва подобных силовых инструментов бесцеремемонного продвижения Трампом американского ВПК", - заключил эксперт.

16 июля Трамп заявил, что первые поставки зенитно-ракетных комплексов Patriot в рамках сделки с НАТО об оружии для Украины уже начались. Ранее он сообщил, что Вашингтон принял решение и дальше передавать оружие и военную технику Киеву, если Европа будет оплачивать такие поставки. Координацию в этом процессе будет осуществлять НАТО. По словам президента, поставки будут включать 17 систем Patriot.