Захарова: попытки Запада "застолбить" редкоземельные металлы граничат с грабежом

За ископаемые идут торговые войны между ключевыми поставщиками ИИ-решений на рынке, отметила официальный представитель МИД

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Западные элиты стремятся "застолбить" доступ к месторождениям редкоземельных металлов в странах мирового большинства, прибегая к неоколониальной политике, граничащей с грабежом и мародерством. Об этом говорится в статье официального представителя МИД Марии Захаровой "НеоколонИИализм", опубликованной в "Российской газете".

"Ключевым ресурсом, необходимым для продолжения наращивания производства и все более плотного внедрения ИИ-стандартов, являются редкоземельные металлы - ископаемые элементы, запасы которых весьма ограничены. Как раз за них сейчас идут торговые войны между ключевыми поставщиками ИИ-решений на рынке. Политические элиты стран Запада, в большинстве своем лишенные запасов таких веществ, стремятся застолбить за собой ничем не ограниченный доступ к их месторождениям в государствах мирового большинства, прибегая к агрессивной неоколониальной политике, граничащей порой с грабежом и мародерством", - отметила дипломат.

Захарова добавила, что именно в связке с искусственным интеллектом неоколониализм приобретает поистине глобальное прикладное измерение и технологическую завершенность. "Мир за пределами ареала "золотого миллиарда" сталкивается с формированием новых механизмов зависимости - более утонченных, чем "традиционные" формы подчинения колоний метрополиям, но одновременно более всепроникающих и долговременных. Речь идет о зависимости развивающихся стран не только от поставок оборудования или программного обеспечения, но и от "настройки" алгоритмов, управляющих ключевыми процессами, - от логистики до образования, от медицины до управления общественными мнениями", - пояснила она.

Официальный представитель МИД подчеркнула, что таким образом ИИ становится не столько инструментом прогресса, сколько рычагом давления и "средством перераспределения власти в мире". "В погоне за этим безусловным лидерством, статусом "властителя судьбы человечества", есть риск оказаться совсем не в том будущем, какое нам рисуют сторонники цифрового перехода. Это проблема, которая требует взвешенного осмысления, учитывающего как современный прогресс в сфере высоких технологий, так и экономические реалии, включающие и их экологический аспект", - указала Захарова.