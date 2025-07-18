Олег Озеров отметил, что Россия отвечала зеркальными мерами на высылку своих дипломатов из Молдавии

КИШИНЕВ, 18 июля. /ТАСС/. Москва отвечала зеркальными мерами на высылку своих дипломатов из Кишинева, недружественных шагов по отношению к Молдавии не было. Об этом заявил в интервью ТАСС посол РФ в Кишиневе Олег Озеров, комментируя ухудшение дипломатических отношений.

"Это точно не выбор России, которая за все эти годы не сделала ни одного недружественного шага в отношении Молдавии. Да, были действия зеркального характера в ответ на те рестриктивные меры, прежде всего в отношении российского посольства, но в остальном мы ничего в отношении Молдавии не предпринимали. Меры зеркального характера - это нормальная вещь, но не мы были инициаторами. И не мы хотели ухудшения этих отношений", - сказал дипломат.

По его словам, в отношениях с Кишиневом Москва продолжает руководствоваться договором о дружбе и сотрудничестве 2001 года.

Взаимопонимание между двумя странами стало ухудшаться после прихода к власти в Молдавии проевропейских сил еще в 2021 году. В 2023 году из страны были высланы десятки российских дипломатов. Требованию предшествовала публикация в СМИ и социальных сетях журналистского расследования, авторы которого выразили обеспокоенность количеством спутниковых антенн на здании посольства РФ и обвинили его сотрудников якобы в шпионаже и попытках дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в стране. Из Москвы последовали ответные меры, контакты на уровне правительства практически прекратились. В МИД РФ назвали публикацию фейковой.

Полный текст интервью будет опубликован 20 июля в 09:00 мск.