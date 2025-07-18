Посол РФ: Молдавия сохраняет солидную договорную базу с Россией и странами СНГ

По словам Олега Озерова, взятый Кишиневом курс на вхождение в Европейский союз не должен препятствовать развитию отношений с Москвой

КИШИНЕВ, 18 июля. /ТАСС/. Молдавия, несмотря на объявленный Кишиневом курс на разрыв отношений, сохраняет солидную договорную базу с Россией и странами СНГ. Об этом заявил в интервью ТАСС посол РФ в Кишиневе Олег Озеров.

"Молдавия до сих пор не вышла из порядка 280 соглашений с Россией и странами СНГ. Поэтому солидная правовая база для развития отношений, несмотря ни на что, сохраняется", - отметил дипломат.

По его словам, взятый Кишиневом курс на вхождение в Европейский союз не должен препятствовать развитию отношений с Москвой. "Мы не видим здесь никакой связи. Многие страны имеют отношения с ЕС, но развивают отношения с Россией - это нормальная межгосударственная практика", - сказал Озеров.

Два года назад лидер правящей Партии действия и солидарности Игорь Гросу заявил, что Молдавия будет постепенно выходить из СНГ. В прошлом году проевропейское правительство в Кишиневе объявило о планах денонсации свыше 119 соглашений, заключенных в рамках СНГ. При этом вице-премьер, глава МИД Михай Попшой уточнил, что Кишинев пока не намерен денонсировать важные и полезные для страны договоренности в рамках СНГ.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала политику Кишинева двуличной, отметив, что власти Молдавии, заявив о стремлении покинуть СНГ, не торопятся отказываться от социально-экономических преимуществ участия в Содружестве. Отношение Молдавии к СНГ стало меняться после победы на президентских выборах в 2020 году Майи Санду, которая провозгласила курс на интеграцию с ЕС и отказалась участвовать в саммитах Содружества.

Полный текст интервью будет опубликован 20 июля в 09:00 мск.