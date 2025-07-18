Высказавшийся о мигрантах член фракции КПРФ в думе Югры отказался от мандата

Таги-заде Халид Боюкага оглы планирует выступить в своих соцсетях с официальным заявлением, сообщил его помощник Андрей Сысоев

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 18 июля. /ТАСС/. Представитель фракции КПРФ в думе Югры Таги-заде Халид Боюкага оглы, ранее допустивший резонансное высказывание о мигрантах, решил отказаться от мандата депутата. Об этом ТАСС сообщил его помощник Андрей Сысоев.

"Информация [об отказе от мандата депутата думы Югры] достоверная. Назначено внеочередное заседание думы Югры, на котором этот вопрос будет поставлен на голосование", - сказано в сообщении.

По его словам, Таги-заде Халид Боюкага оглы планирует сделать в своих социальных сетях официальное заявление.

Сам Таги-заде Халид Боюкага оглы также пока не ответил на вопросы ТАСС по данному факту. Как уточнили ТАСС в информационно-аналитическом управлении думы Югры, Таги-заде Халид Боюкага оглы подал заявление 7 июля. "Сейчас идет заочное голосование депутатов думы Югры. Результат, скорее всего, будет 19 июля известен", - сказала собеседница агентства.

О ситуации с Таги-заде Халид Боюкага оглы

29 мая 2025 года депутат фракции КПРФ Таги-заде Халид Боюкага оглы на заседании регионального парламента заявил, что мигранты из Узбекистана якобы едут в Югру "на свою историческую родину". При этом он добавил, что когда-то часть Югры и Тюменской области входила в состав Сибирского ханства. Данное заявление вызвало большой общественный резонанс: в частности, его предложили лишить мандата депутата, а силовикам - проверить высказывание на соответствие законодательству РФ, в том числе на экстремизм.

3 июня дума ХМАО лишила его должности зампредседателя комитета регионального парламента по социальному развитию, потребовала от него принесения публичных извинений и объявила ему публичное порицание, а 3 июля он был лишен депутатской зарплаты из-за некачественной работы. В свою очередь эксперты-лингвисты в ходе двух исследований, в ходе проверки прокуратуры, не нашли нарушений, по их заключению в речи депутата отсутствуют признаки экстремизма.

Подобные решения за всю историю думы региона не принимались. В КПРФ ранее заявили, что данный депутат был несколько лет назад исключен из партии и сейчас к ней отношения не имеет. Сам Таги-заде Халид Боюкага оглы на своей странице в соцсети "ВКонтакте" принес извинения за сказанное и заявил, что его заявление "было именно предположение, а не категоричное утверждение". Как сказано на сайте думы Югры, Таги-заде Халид Боюкага оглы является одним из учредителей Союза Коммунистической молодежи Российской Федерации, имеет более 30 научных трудов и публикаций. Ранее он работал учителем химии и преподавателем ОБЖ в средней школе № 2 Мегиона Ханты-Мансийского автономного округа, экспертом-криминалистом, старшим экспертом, начальником группы, начальником отделения в УМВД России по Нижневартовску, а также юристом в Ханты-Мансийском окружном отделении КПРФ.