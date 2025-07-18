Посол РФ Олег Озеров уточнил, что из текста договора однозначно следует, что его действие не может быть прекращено ранее середины 2026 года

КИШИНЕВ, 18 июля. /ТАСС/. Москва не получала официальных уведомлений от правительства Молдавии о намерении закрыть Русский дом в Кишиневе, заявил посол РФ Олег Озеров в интервью ТАСС.

"До сих пор российская страна не получала официальных уведомлений, как этого требуют наши документы, о намерении Кишинева денонсировать договор о создании и функционировании культурных центров, который был подписан в 1998 году", - сказал дипломат.

Он уточнил, что из текста документа однозначно следует, что его действие не может быть прекращено ранее середины 2026 года.

В феврале этого года МИД Молдавии заявил о выходе из соглашения с РФ о функционировании культурных центров, возложив на Москву ответственность за падение ряда БПЛА на территории республики. Эта новость спровоцировала акции протеста российских соотечественников в Кишиневе. Тогда Озеров назвал обвинения безосновательными, заявив, что Москва не заинтересована в обострении отношений.

Взаимопонимание между двумя странами стало ухудшаться после прихода к власти в Молдавии проевропейских сил в 2021 году. В 2023 году из страны были высланы десятки дипломатов, а в Российском культурном центре остался всего один командированный сотрудник.

Полный текст интервью будет опубликован 20 июля в 09:00 мск.