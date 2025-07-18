Олег Озеров отметил, что посольство несет репутационные и материальные издержки, потому что люди платят деньги за документы, за их оформление

КИШИНЕВ, 18 июля. /ТАСС/. Власти Молдавии неправомерно блокируют дипломатическую почту посольства России, что затрудняет предоставление консульских услуг и выдачу документов. Об этом заявил в интервью ТАСС посол РФ в Кишиневе Олег Озеров.

"Возьмем хотя бы простой вопрос о действиях погранслужбы кишиневского аэропорта, которые привели к сбоям в доставке дипломатической почты. Мы долго молчали, но уже не можем. Мы хотели урегулировать этот вопрос по дипломатическим каналам, но, к сожалению, сейчас к нам обращается очень много молдавских и российских граждан из-за того, что начались задержки с выдачей документов. <…> Погранслужба не пропускает диппочту, что, естественно, ведет к сбоям и задержкам в их выдаче", - сказал посол.

По его словам, посольство несет репутационные и материальные издержки, потому что люди платят деньги за документы, за их оформление. "Мы бы хотели сказать всем тем, кто обращается с жалобами в российское посольство, направлять их властям Республики Молдова, которые организовали откровенное насилие над Венской конвенцией, чего, в принципе, никто в мире не допускает", - отметил Озеров.

После решения о высылке 45 сотрудников российского посольства в 2023 году были существенно ограничены возможности предоставления консульских услуг, а также поддержание культурных, образовательных и деловых контактов с Россией. Это прежде всего ударило по жителям Молдавии.

Взаимопонимание между двумя странами стало ухудшаться после прихода к власти в Молдавии проевропейских сил еще в 2021 году.

Полный текст интервью будет опубликован 20 июля в 09:00 мск.