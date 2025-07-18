Взаимопонимание между двумя странами стало ухудшаться после прихода к власти в Молдавии проевропейских сил еще в 2021 году

КИШИНЕВ, 18 июля. /ТАСС/. Политика конфронтации с Москвой прозападного правительства Молдавии не находит поддержки у значительной части граждан страны, считает посол РФ в Кишиневе Олег Озеров. Он выразил надежду на улучшение двусторонних отношений после проведения в сентябре парламентских выборов в республике.

"Исходим из надежды, что в Молдавии демократические принципы возобладают, и что выборы, которые должны состояться 28 сентября этого года, продемонстрируют, что демократия жива, а голос народа, в том числе той значительной части населения, которая выступает за развитие отношений с Россией, будет учтен. Вот это и будет торжество принципов демократии", - сказал дипломат в интервью ТАСС.

По словам дипломата, в отношениях с Молдавией Россия продолжает руководствоваться договором о дружбе и сотрудничестве 2001 года и контакты между Кишиневом и Брюсселем не должны препятствовать этим двусторонним связям.

Взаимопонимание между двумя странами стало ухудшаться после прихода к власти в Молдавии проевропейских сил еще в 2021 году. В 2023 году из страны были высланы десятки дипломатов.

Как свидетельствуют опросы общественного мнения, правящей Партии действия и солидарности (ПДС) не удастся сохранить большинство в парламенте и будущее правительство будет коалиционным. Среди оппонентов ПДС в парламенте могут быть критикующие политику конфронтации с Москвой Партия социалистов, Партия коммунистов, партии "Сердце Молдовы" и "Будущее Молдовы", которые ведут переговоры о формировании блока на платформе "За Молдову", блок "Победа", блок "Альтернатива", а также "Наша партия".

Полный текст интервью будет опубликован 20 июля в 09:00 мск.