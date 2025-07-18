Путин выразил соболезнования руководству Ирака в связи с пожаром в ТЦ

Российский лидер направил президенту Абдель Латифу Рашиду и премьер-министру Мухаммеду ас-Судани телеграмму с соболезнованиями

КАИР, 18 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил руководству Ирака телеграмму с соболезнованиями в связи с пожаром в торговом центре, расположенном в городе Эль-Кут на востоке арабской республики. Об этом сообщило посольство РФ в Багдаде.

"Российский президент Владимир Путин направил своему иракскому коллеге Абдель Латифу Рашиду и премьер-министру Мухаммеду ас-Судани телеграмму с соболезнованиями в связи с пожаром в Эль-Куте", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале российского диппредставительства.

Пожар в ТЦ в городе Эль-Кут, расположенном в иракской провинции Васит, вспыхнул в среду вечером. Прибывшим на место пожарным удалось спасти из горящего здания 45 человек. По данным источника агентства INA в Министерстве здравоохранения Ирака, жертвами происшествия стали 63 человека, еще 40 пострадали. Премьер-министр республики Мухаммед ас-Судани в четверг объявил в стране трехдневный траур по жертвам пожара и лично посетил место трагедии.

Глава МВД Ирака Абдель Амир аш-Шаммари распорядился создать специальную комиссию, которая должна будет выяснить причины произошедшего. По данным возглавляемого им ведомства, пятиэтажный ТЦ, где произошел пожар, был открыт всего неделю назад.