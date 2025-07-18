По словам дипломата, это "классическая ложь, грубый фейк" американских СМИ, аффилированных со спецслужбами

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Американские СМИ сделали вброс о том, что КНДР якобы закрыла курорт Вонсан для россиян после визита министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, это ложь.

Об этом заявила ТАСС официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ранее агентство Bloomberg распространило информацию о том, что прибрежную туристическую зону Вонсан-Кальма в КНДР якобы временно закрыли из-за визита главы российской дипломатии.

"Американские СМИ, аффилированные со спецслужбами США, вбросили дезинформацию о том, что якобы КНДР закрыла курорт Вонсан для россиян после визита Лаврова, - отметила дипломат. - Классическая ложь, грубый фейк. Возможно, это вызвано банальной злобой американских военно-политических элит, которые увидели, что их стратегия давления на КНДР провалилась".