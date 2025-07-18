Замглавы внешнеполитического ведомства обратил внимание на то, что "Центральная Азия становится ареной очень острой геополитической борьбы"

БАРНАУЛ, 18 июля. /ТАСС/. Евразия должна оставаться целостным континентом, нельзя допустить фрагментацию ее единого пространства в результате геополитической борьбы. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко на встрече со студентами и преподавателями в Алтайском государственном университете (АлтГУ).

Замглавы внешнеполитического ведомства обратил внимание на то, что "Центральная Азия становится ареной очень острой геополитической борьбы" и привлекает внимание многих влиятельных игроков, прежде всего США, Европейского союза, Китая и Турции, которые пытаются играть в регионе все более активную роль.

"Наша задача заключается в том, чтобы не допустить фрагментации единого пространства и сделать так, чтобы Евразия как целостный континент оставалась целостной, мирной, сотрудничающей на принципах уважения многообразия, суверенитета, взаимной выгоды, невмешательства во внутренние дела, чтобы здесь не было подчиненных и, самое главное, чтобы тот уникальный потенциал, который заложен и имеется в Евразии как колыбели четырех мировых цивилизаций, опирался на новые форматы сотрудничества и позволял бы этот потенциал масштабировать в интересах всех других государств", - подчеркнул Грушко.