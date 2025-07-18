Втягивание РФ в конфронтацию через превращение Украины в анти-Россию, затягивая ее в НАТО и ЕС является стратегической целью Запада, заявил замминистра иностранных дел РФ

БАРНАУЛ, 18 июля. /ТАСС/. Стратегические цели Запада по истощению и развалу России полностью провалились по всем направлениям. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко в рамках встречи со студентами и преподавателями в Алтайском государственном университете (АлтГУ).

"Если мы посмотрим на те стратегические цели, которые сформулировал для себя Запад, втягивая нас в эту конфронтацию через превращение Украины в анти-Россию, затягивая ее в НАТО и ЕС и используя страну как прямую угрозу коренным интересам безопасности Российской Федерации, то на всех направлениях они провалились. Первое - это поражение на поле боя. Мы знаем, какая там картина на поле боя. Второе - полное экономическое истощение России, коллапс российской экономики. Третье, с этим связанное - это распад России. Мы видим, что результат ровно противоположен", - подчеркнул он.

Кроме того, Грушко отметил, что четвертой целью Запада были тщетные попытки достичь полной изоляции России на международной арене. "Как заместитель министра могу вам сказать, что очередь визитеров, она бесконечна. И количество международных мероприятий с российским участием, и степень их значимости только возрастает", - констатировал замглавы МИД.