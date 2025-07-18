Замглавы российского дипведомства Александр Грушко заявил, что против России развязана настоящая гибридная война с применением всех ресурсов давления

БАРНАУЛ, 18 июля. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Александр Грушко не исключил, что товарооборот с Европейским союзом упадет до нуля, в 2025 году ожидается всего около $40 млрд, тогда как в лучшие годы он составлял $417 млрд.

"Если у нас объем торговли с Евросоюзом в лучшие годы составлял $417 миллиардов в 2013 году, то в прошлом году он был $60, в этом году примерно где-то будет $40, вполне возможно, что он вообще дойдет до нуля", - сказал он в рамках встречи со студентами и преподавателями в Алтайском государственном университете (АлтГУ).

Дипломат также обратил внимание, что ЕС утвердил 18-й пакет антироссийских санкций и намерен полностью отказаться от российских энергоносителей, включая газ и нефть. "Если характеризовать наши отношения с историческим Западом, то сегодня против России развязана настоящая гибридная война с применением всех ресурсов давления, то есть это и экономическое принуждение", - указал Грушко.