Президент России традиционно ведет активную дипломатическую работу

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин может провести международный телефонный разговор сегодня вечером. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на брифинге.

"Ближе к вечеру запланирован телефонный международный разговор", - сказал он.

Президент России традиционно ведет активную дипломатическую работу. В последнее время у главы государства было особенно много телефонных разговоров с представителями зарубежных государств. Например, 1 июля российский лидер общался с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. В ходе диалога они подробно обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. 24 июня Путин провел разговор с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в преддверии заседания Высшего евразийского экономического совета в Минске. Вечером того же дня Путин пообщался с королем Бахрейна Хамадом Бен Исой Аль Халифой - они выразили обоюдный настрой на дальнейшее развитие взаимоотношений между странами.