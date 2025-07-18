Пресс-секретарь президента назвал американский мессенджер самым популярным в России

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Мессенджер WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской организацией) должен выполнять законы России для стабильной работы в стране. На это указал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал слова зампредседателя комитета Госдумы по информполитике Антона Горелкина о том, что WhatsApp пора готовиться к уходу с российского рынка. По словам Горелкина, мессенджер, принадлежащий экстремистской организации Meta, с очень большой долей вероятности попадет под ограничения для ПО из недружественных стран.

"WhatsApp в целом самый популярный сервис во многих странах и в том числе в РФ, - ответил Песков на вопрос о популярности сервиса в Кремле и о перспективах его дальнейшей работы в России. - По популярности это сервис №1. Как и у всех сервисов, конечно, у него есть определенные обязанности в соответствии с законами РФ. Все законы должны выполняться".