Песков: Россия приобрела иммунитет от санкций и адаптировалась

Новый - 18-й - пакет санкций Евросоюза расширяет черный список физических и юридических лиц

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Россия за время введения все новых и новых западных ограничений приобрела к ним иммунитет. Таким образом, отвечая на вопрос ТАСС на брифинге, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал новый пакет санкций ЕС.

"Вместе с тем, конечно же, мы от санкций приобрели определенный иммунитет, мы адаптировались к жизни в условиях санкций", - отметил представитель Кремля.

Новый - 18-й - пакет санкций Евросоюза расширяет черный список физических и юридических лиц, снижает "потолок" цен на закупку российской нефти в ЕС, вводит ограничения против возможностей возобновления работы газопроводов "Северный поток", против нефтетанкеров и банков, устанавливает новые экспортные рестрикции.