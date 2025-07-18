Кремль отреагировал на слова генерала НАТО о возможном захвате Калининграда

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что все подобные этим высказывания учитываются в диалоге с Вашингтоном

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Слова командующего армией США в Европе и Африке генерала Кристофера Донахью о возможном захвате Калининграда - это еще одно заявление в череде враждебных. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это еще одно заявление в череде таких враждебных агрессивных заявлений, которые мы часто слышим от представителей оборонных ведомств европейских стран", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как слова генерала НАТО приняли в Кремле. Представитель Кремля отметил, что все подобные этим высказывания учитываются в диалоге с Вашингтоном.

Враждебность НАТО в отношении РФ вынуждает Москву принимать соответствующие меры для обеспечения безопасности страны, добавил Песков. "НАТО - это инструмент конфронтации, это блок, который враждебен в отношении нашей страны. Это вынуждает нас учитывать это все и принимать соответствующие меры для обеспечения нашей собственной безопасности", - сказал он.