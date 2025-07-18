Процесс сам по себе трудный, растянут по времени, отметил пресс-секретарь президента

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Нелегкий процесс вывода отношений России и США из плачевного состояния идет в настоящее время. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Диалог диалогом, сейчас идет нелегкий процесс вывода наших отношений [между РФ и США] из достаточно плачевного состояния. Процесс сам по себе трудный, растянут по времени", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как слова командующего армией США в Европе и Африке генерала Кристофера Донахью о возможном захвате Калининграда скажутся на диалоге Москвы и Вашингтона.