18 июля, 12:47,
обновлено 18 июля, 13:05
Военная операция на Украине

Песков назвал любые западные военные объекты на Украине законной целью ВС РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Виталий Невар/ ТАСС
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Виталий Невар/ ТАСС
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее подчеркивала позицию Москвы, считающей неприемлемым любое размещение иностранных войск на Украине

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Россия считает законной целью любые военные объекты на Украине, в том числе принадлежащие странам Запада. Это подчеркнул на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Любые военные объекты на территории Украины являются законной целью для наших военных", - подчеркнул он.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова накануне подчеркивала позицию Москвы, считающей неприемлемым любое размещение иностранных войск на Украине. Россия рассматривает любые такие действия как подготовку иностранной интервенции, а силы и подразделения - как законную военную цель. 

Теги:
РоссияПесков, Дмитрий СергеевичВоенная операция на Украине