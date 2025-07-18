Песков назвал любые западные военные объекты на Украине законной целью ВС РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее подчеркивала позицию Москвы, считающей неприемлемым любое размещение иностранных войск на Украине

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Россия считает законной целью любые военные объекты на Украине, в том числе принадлежащие странам Запада. Это подчеркнул на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Любые военные объекты на территории Украины являются законной целью для наших военных", - подчеркнул он.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова накануне подчеркивала позицию Москвы, считающей неприемлемым любое размещение иностранных войск на Украине. Россия рассматривает любые такие действия как подготовку иностранной интервенции, а силы и подразделения - как законную военную цель.