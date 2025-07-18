Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что у главы государства достаточно спокойный рабочий день

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин проведет 18 июля встречу с главой Владимирской области Александром Авдеевым в Кремле. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"На докладе у президента будет губернатор Владимирской области Александр Авдеев", - рассказал он. Пресс-секретарь добавил, что мероприятие будет публичным.

Представитель Кремля отметил, что у главы государства достаточно спокойный рабочий день. "Идут обычные рутинные кремлевские встречи", - указал Песков.

Последний раз российский лидер встречался с Авдеевым в 2022 году по видеосвязи. На встрече обсуждалась работа по направлениям особой экономической зоны в регионе и территории опережающего социально-экономического развития. В 2021 году формат встречи также был дистанционным - тогда Путин назначил Авдеева на пост губернатора Владимирской области.