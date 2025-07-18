Киев в глазах Запада является инструментом борьбы с Россией, заявил замминистра иностранных дел

БАРНАУЛ, 18 июля. /ТАСС/. Вся стратегия Североатлантического альянса направлена на подготовку к военному столкновению с Россией. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко в рамках встречи со студентами и преподавателями в Алтайском государственном университете (АлтГУ).

"Все военное строительство подчинено лишь одной цели - создать на всех театрах военное превосходство, создать реальные военные угрозы Российской Федерации. И по сути подготовить военную структуру, военную машину НАТО - ЕС, к военному столкновению с Россией", - сказал высокопоставленный дипломат, комментируя итоги саммита НАТО, на котором было принято решение об увеличении военных расходов до 5% ВВП.

Как отметил замглавы МИД РФ, если раньше НАТО и ЕС видели в России "прямую непосредственную угрозу", то теперь они считают ее "долговременной угрозой". "Почему? Потому что у них порог временного лага достижения этих 5% военных расходов от ВВП - это 2035 год. Поэтому, что бы ни произошло на Украине - мир установится, будет подписано соглашение - все равно Россия записана как долговременная угроза", - пояснил он.

Грушко подчеркнул, что Украина в глазах Запада является инструментом "борьбы с РФ в целях нанесения ей стратегического поражения или, как они сейчас говорят, истощения с настоящим горячим театром военных действий". Он указал также, что частью развязанной против РФ "гибридной войны является информационная кампания, которой не было, пожалуй, в истории человечества, такой демонизации, когда России приписывают любые враждебные намерения".

"Так, говорят о том, что Россия обязательно нападет. И речь не идет о том, нападет она или нет, когда это случится - через 5 лет, через 3 года, через 8 лет? И как она это сделает? То ли Сувалкский коридор перережет, то ли вот датчане вдруг решили, что, наверное, Россия высадит десант на Борнхольм", - добавил замминистра. Он напомнил, что остров Борнхольм был освобожден Красной армией, которая находилась там несколько месяцев, потом остров был передан датчанам и Красная армия эвакуировалась. "Это та реальность, в которой нам приходится существовать", - заключил высокопоставленный дипломат.