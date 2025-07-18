По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, эти высказывания американского лидера мало значат для нормализации отношений Москвы и Вашингтона

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Заявления президента США Дональда Трампа о разочарованности украинским урегулированием мало значат для нормализации отношений Москвы и Вашингтона. Российская сторона разделяет эти переговорные треки, заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это разное: одна тема - это тема украинского урегулирования, другая тема - это наши двусторонние отношения, все раздражители в двусторонних отношениях, проблемные вопросы, коих накопилось очень много", - пояснил представитель Кремля.

14 июля Трамп заявил, что "разочарован" Россией и лично ее президентом, а также объявил о решении и далее передавать оружие и военную технику Киеву, если Европа при координации НАТО будет оплачивать такие поставки. Кроме того, он пообещал ввести 100-процентные пошлины против торговых партнеров РФ, если договоренности по Украине не будут достигнуты в течение 50 дней.

Параллельно Москва и Вашингтон ведут переговоры по нормализации отношений и устранению раздражителей в них. Впрочем, движение и по этому переговорному треку по инициативе США в последнее время притормозилось.