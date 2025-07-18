18 июля, 13:25
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Военная операция на Украине

Новый пакет санкций против РФ и возможность запрета WhatsApp. Темы брифинга Пескова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Гавриил Григоров/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Гавриил Григоров/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Новый пакет европейских санкций против России, возможность ограничений в отношении мессенджера WhatsApp и заявление командующего армией США в Европе и Африке генерала Кристофера Донахью о возможном захвате Калининграда стали в пятницу основными темами брифинга пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О графике президента

  • Президент России Владимир Путин встретится с главой Владимирской области Александром Авдеевым.
  • Ближе к вечеру у российского лидера запланирован международный телефонный разговор.

О новых санкциях против России

  • Россия считает "незаконными" односторонние санкции ЕС: "Мы выступаем против них".
  • РФ "приобрела определенный иммунитет" и "адаптировалась к жизни в условиях санкций".
  • Российское руководство проанализирует новый пакет санкций ЕС, "чтобы минимизировать его последствия".
  • Каждый новый пакет санкций будет бить по инициаторам рестрикций: "Это оружие обоюдоострое".

О возможности ограничений в отношении WhatsApp

  • WhatsApp должен выполнять российские законы для стабильной работы в стране: "По популярности это сервис №1. Как и у всех сервисов, конечно, у него есть определенные обязанности в соответствии с законами РФ. Все законы должны выполняться".

Об Украине

  • Любые западные военные объекты на территории Украины являются "законной целью" для российских военных.
  • Кремль считает "позитивным сигналом" слова Владимира Зеленского о том, что переговорному треку нужно больше динамики: "Мы абсолютно согласны. Действительно, мы тоже являемся сторонниками того, чтобы добавить динамики переговорному процессу".

Об отношениях с США

  • Заявления президента США Дональда Трампа о разочарованности украинским урегулированием мало значат для нормализации отношений Москвы и Вашингтона: "Это разное: одна тема - это тема украинского урегулирования, другая тема - это наши двусторонние отношения, все раздражители в двусторонних отношениях, проблемные вопросы, коих накопилось очень много".
  • Сейчас идет "нелегкий процесс вывода" отношений России и США "из достаточно плачевного состояния".

О заявлении генерала Кристофера Донахью

  • Слова командующего армией США в Европе и Африке генерала Кристофера Донахью о возможном захвате Калининграда являются еще одним заявлением в череде враждебных: "Это еще одно заявление в череде таких враждебных агрессивных заявлений, которые мы часто слышим от представителей оборонных ведомств европейских стран".
  • "Все такие заявления учитываются" в ходе диалога с США.
  • НАТО является "инструментом конфронтации", "блоком, который враждебен" в отношении России: "Это вынуждает нас учитывать это все и принимать соответствующие меры для обеспечения нашей собственной безопасности".
 
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