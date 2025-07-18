Новый пакет санкций против РФ и возможность запрета WhatsApp. Темы брифинга Пескова

Новый пакет европейских санкций против России, возможность ограничений в отношении мессенджера WhatsApp и заявление командующего армией США в Европе и Африке генерала Кристофера Донахью о возможном захвате Калининграда стали в пятницу основными темами брифинга пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О графике президента

Президент России Владимир Путин встретится с главой Владимирской области Александром Авдеевым.

Ближе к вечеру у российского лидера запланирован международный телефонный разговор.

О новых санкциях против России

Россия считает "незаконными" односторонние санкции ЕС: "Мы выступаем против них".

РФ "приобрела определенный иммунитет" и "адаптировалась к жизни в условиях санкций".

Российское руководство проанализирует новый пакет санкций ЕС, "чтобы минимизировать его последствия".

Каждый новый пакет санкций будет бить по инициаторам рестрикций: "Это оружие обоюдоострое".

О возможности ограничений в отношении WhatsApp

WhatsApp должен выполнять российские законы для стабильной работы в стране: "По популярности это сервис №1. Как и у всех сервисов, конечно, у него есть определенные обязанности в соответствии с законами РФ. Все законы должны выполняться".

Об Украине

Любые западные военные объекты на территории Украины являются "законной целью" для российских военных.

Кремль считает "позитивным сигналом" слова Владимира Зеленского о том, что переговорному треку нужно больше динамики: "Мы абсолютно согласны. Действительно, мы тоже являемся сторонниками того, чтобы добавить динамики переговорному процессу".

Об отношениях с США

Заявления президента США Дональда Трампа о разочарованности украинским урегулированием мало значат для нормализации отношений Москвы и Вашингтона: "Это разное: одна тема - это тема украинского урегулирования, другая тема - это наши двусторонние отношения, все раздражители в двусторонних отношениях, проблемные вопросы, коих накопилось очень много".

Сейчас идет "нелегкий процесс вывода" отношений России и США "из достаточно плачевного состояния".

О заявлении генерала Кристофера Донахью