Новый пакет санкций против РФ и возможность запрета WhatsApp. Темы брифинга Пескова

Новый пакет европейских санкций против России, возможность ограничений в отношении мессенджера WhatsApp и заявление командующего армией США в Европе и Африке генерала Кристофера Донахью о возможном захвате Калининграда стали в пятницу основными темами брифинга пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.
ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
- Президент России Владимир Путин встретится с главой Владимирской области Александром Авдеевым.
- Ближе к вечеру у российского лидера запланирован международный телефонный разговор.
О новых санкциях против России
- Россия считает "незаконными" односторонние санкции ЕС: "Мы выступаем против них".
- РФ "приобрела определенный иммунитет" и "адаптировалась к жизни в условиях санкций".
- Российское руководство проанализирует новый пакет санкций ЕС, "чтобы минимизировать его последствия".
- Каждый новый пакет санкций будет бить по инициаторам рестрикций: "Это оружие обоюдоострое".
О возможности ограничений в отношении WhatsApp
- WhatsApp должен выполнять российские законы для стабильной работы в стране: "По популярности это сервис №1. Как и у всех сервисов, конечно, у него есть определенные обязанности в соответствии с законами РФ. Все законы должны выполняться".
Об Украине
- Любые западные военные объекты на территории Украины являются "законной целью" для российских военных.
- Кремль считает "позитивным сигналом" слова Владимира Зеленского о том, что переговорному треку нужно больше динамики: "Мы абсолютно согласны. Действительно, мы тоже являемся сторонниками того, чтобы добавить динамики переговорному процессу".
Об отношениях с США
- Заявления президента США Дональда Трампа о разочарованности украинским урегулированием мало значат для нормализации отношений Москвы и Вашингтона: "Это разное: одна тема - это тема украинского урегулирования, другая тема - это наши двусторонние отношения, все раздражители в двусторонних отношениях, проблемные вопросы, коих накопилось очень много".
- Сейчас идет "нелегкий процесс вывода" отношений России и США "из достаточно плачевного состояния".
О заявлении генерала Кристофера Донахью
- Слова командующего армией США в Европе и Африке генерала Кристофера Донахью о возможном захвате Калининграда являются еще одним заявлением в череде враждебных: "Это еще одно заявление в череде таких враждебных агрессивных заявлений, которые мы часто слышим от представителей оборонных ведомств европейских стран".
- "Все такие заявления учитываются" в ходе диалога с США.
- НАТО является "инструментом конфронтации", "блоком, который враждебен" в отношении России: "Это вынуждает нас учитывать это все и принимать соответствующие меры для обеспечения нашей собственной безопасности".