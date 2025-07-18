Генсек НАТО Марк Рютте ранее заявил, что Индию, Бразилию и Китай могут ждать вторичные санкции в случае продолжения сотрудничества с Россией

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Становление многополярного мира пойдет только быстрее из-за угроз Запада вторичными санкциями партнерам России, заявил ТАСС замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"Я уверен в том, что чем больше будет таких угроз, тем быстрее будет выкристализовываться многополярный мир", - отреагировал дипломат на слова генсека НАТО Марка Рютте о том, что партнеры РФ - Индия, Китай, Бразилия - могут столкнуться с "очень жесткими" вторичными санкциями.

Ранее генсек НАТО заявил, что Индию, Бразилию и Китай могут ждать вторичные санкции в случае продолжения сотрудничества с Россией.

Во всех трех странах уже отреагировали на эти заявления. Так, официальный представитель МИД КНР Линь Цзян подчеркнул, что Китай продолжает считать политическое урегулирование единственным выходом из украинского кризиса, выступает против любых односторонних санкций. По его мнению, в тарифной войне не бывает победителей, а принуждение и давление не могут решить проблему.

Официальный представитель индийского МИД Рандхир Джайсвал указал, что Нью-Дели особо предостерегает от практики двойных стандартов после заявлений Рютте о вторичных санкциях, включая потенциальную пошлину в размере 100%, для стран, продолжающих закупки российской нефти и газа. Джайсвал также подчеркнул, что обеспечение энергетических потребностей населения является для Нью-Дели главным приоритетом.

Руководство Бразилии считает бессмысленными и неуместными слова Рютте о возможных санкциях в ответ на укрепление торговых связей республики с Россией, отметил министр иностранных дел страны Мауро Виэйра. Он обратил внимание на то, что НАТО является военным альянсом, этот блок не ведет переговоры по торговым соглашениям, и Бразилия в нем не состоит. "Бразилия, как и все другие страны, занимается торговыми вопросами на двусторонней основе или в рамках ВТО. Так что это (высказывания Рютте - прим. ТАСС) какая-то ерунда, в них нет смысла", - указал Виэйра.