Лебедев исключил выход Армении из СНГ

Генеральный секретарь Экономического совета СНГ заявил, что для этого нет никаких признаков

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Никаких сигналов о желании Армении покинуть СНГ не было, такой вариант исключен. Об этом заявил ТАСС на 106-м заседании Экономического совета СНГ генеральный секретарь организации Сергей Лебедев.

"Я полностью исключаю этот вариант, никаких даже признаков того, что Армения собирается выходить из СНГ, - хочу сказать, так же, как и Азербайджан, - у нас нет", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности выхода Армении из организации на фоне заявлений премьер-министра республики Никола Пашиняна о вероятном выходе Армении из ОДКБ и планах по вступлению в ЕС.

Лебедев подчеркнул, что Армения продолжает участвовать в различных заседаниях СНГ. "Сегодня был уполномоченный представитель Армении на заседании Экономического совета СНГ, выступал по сути вопросов, имел полномочия подписать целый ряд документов", - отметил председатель СНГ.

Ранее Пашинян заявил, что считает более вероятным выход Армении из ОДКБ, чем восстановление членства в этой организации. В декабре прошлого года он заявлял, что отношения Армении и ОДКБ прошли точку невозврата, а заморозка произошла якобы из-за угрозы для суверенитета страны. Глава МИД республики Арарат Мирзоян на международном форуме в Варшаве по вопросам безопасности сказал, что его страна просчитывает риски, которые несет возможный выход из ОДКБ. В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что этот шаг не укрепляет безопасность республики, а возвращение Еревана к полноценной работе в организации займет время.

Кроме того, в среду на пресс-конференции в Ереване Пашинян в очередной раз подтвердил желание Армении вступить в ЕС. Ранее власти республики приняли закон о начале процесса вступления Армении в Европейский союз.