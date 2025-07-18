В Красноярске 29 июля рассмотрят иск райсовета депутатов к губернатору региона

Закон о переходе на одноуровневую систему местного самоуправления предполагает сокращение муниципалитетов в Красноярском крае до 39, сообщили в заксобрании региона

КРАСНОЯРСК, 18 июля. /ТАСС/. Суд Красноярска 29 июля рассмотрит иск Сухобузимского районного совета депутатов к губернатору Красноярского края Михаилу Котюкову и Законодательному собранию региона об отмене закона "О территориальной организации местного самоуправления в Красноярском крае". Это следует из материалов Красноярского краевого суда.

Накануне Сухобузимский районный совет депутатов подал иск в Красноярский краевой суд об отмене закона "О территориальной организации местного самоуправления в Красноярском крае", принятого 15 мая. Ответчиками выступают губернатор региона Михаил Котюков и законодательное собрание Красноярского края. Райсовет оспаривает нормативные акты закона, согласно которым Сухобузимский район войдет в состав Большемуртинского района.

"Судебное заседание назначено на 29 июля", - говорится в картотеке дел суда.

Закон о переходе на одноуровневую систему местного самоуправления предполагает сокращение муниципалитетов в Красноярском крае с 472 до 39. В заксобрании региона пояснили, что такое решение улучшит качество управления, повысит оперативность принятия управленческих решений на местах. После принятия закона вокруг идеи муниципальной реформы возникла общественная дискуссия. Против сокращения числа муниципалитетов без проведения общественных слушаний выступил депутаты Сухобузимского районного совета.