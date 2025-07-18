Заместитель председателя комитета СФ по международным делам Андрей Климов заявил, что с новым пакетом ограничений можно и нужно работать

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Информацию о вреде санкций для Запада нужно доводить до его налогоплательщиков, чтобы они урезонили своих русофобов. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил заместитель председателя комитета СФ по международным делам Андрей Климов.

ЕС утвердил 18-й пакет санкций против РФ. Новый пакет включает в том числе снижение потолка цен на нефть из России.

"Немаловажно знать жителям тех стран, откуда такого рода прожекты на нас сыпятся. Вот им многое из того, что предлагается против нас, будет стоить гораздо дороже, особенно в отдаленной перспективе, чем нам с вами. И чем быстрее мы сможем довести это до тамошних налогоплательщиков, домохозяек и прочих деятелей, жителей и так далее, тем, мне кажется, быстрее, может быть, урезонят на Западе они своих русофобов", - считает Климов.

Кроме того, он отметил, что с новыми мерами можно и нужно работать. "Каждый пакет, он приводит к определенным изменениям. Если думать иначе, это было бы очень наивно. Другое дело, насколько серьезные эти изменения для нас. Так вот, мы этот пакет преодолеем, так же, как делали это до недавнего времени", - сообщил Климов.