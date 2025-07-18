18 июля, 23:39

Путин подтвердил готовность к дипломатическому урегулированию по Украине

Михаил Климентьев/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС
© Михаил Климентьев/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС
Российский президент также поблагoдарил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана за готовность и далее сoдействовать проведению прямых российско-украинских переговоров

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в телефонной беседе с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом подтвердил, что готов искать пути дипломатического решения конфликта на Украине. Об этом сообщает пресс-служба Кремля по итогам разговора.

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"При обсуждении украинской проблематики Владимир Путин подтвердил принципиальный настрой на поиск политико-дипломатического урегулирования конфликта", - говорится в сообщении.

Путин также поблагoдарил Эрдогана за готовность и далее сoдействовать проведению прямых российско-украинских переговоров на стaмбульской площадке. 

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