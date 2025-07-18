По словам заместителя руководителя администрации президента РФ Магомедсалама Магомедова, стратегия определит ориентиры страны на ближайшие 10 лет

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Власти РФ работают над новой Стратегией государственной национальной политики на период до 2036 года - ее проект уже подготовлен и проходит экспертизу Совета безопасности.

"Открывая заседание, заместитель Руководителя администрации Президента подчеркнул ключевую роль главы Российского государства и Совета по межнациональным отношениям в стратегическом планировании государственной национальной политики. В частности, говоря о подготовке новой Стратегии государственной национальной политики на период до 2036 года", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

По словам заместителя руководителя администрации президента Российской Федерации Магомедсалама Магомедова, стратегия определит ориентиры страны на ближайшие 10 лет, поэтому работа над ней требует особого внимания. Также Магомедов выразил благодарность членам президиума за активное участие в обсуждении будущей стратегии, проект которой проходит экспертизу Совета безопасности.

В пресс-службе Кремля отмечают, что помимо этого президиум одобрил доклад о реализации в 2024 году государственной нацполитики РФ.

"В завершение утвержден перечень кандидатов на соискание премии президента за вклад в укрепление единства российской нации в 2025 году. Представления направлены на независимую экспертизу в ведущие научные организации. Решение о лауреате будет принято главой государства по предложению Совета в срок до 4 ноября текущего года. По итогам заседания президиума приняты соответствующие решения", - подчеркивают в ведомстве.