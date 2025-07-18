По задумке чиновников Брюсселя, если российский инвестор выиграет спор в международном суде, но решение будет противоречить санкциям, то оно исполняться на территории ЕС не будет, заявил заместитель председателя Совета Федерации

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Европейцы утверждением очередного антироссийского пакета санкций нанесли колоссальный удар по всей глобальной системе арбитражного суда. Такое мнение выразил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

"В рамках 18-го пакета санкций Евросоюз вводит очередные антиправовые инициативы: на этот раз - не признавать итоги арбитражных разбирательств с российскими компаниями и физлицами. По задумке чиновников Брюсселя, если российский инвестор выиграет спор в международном инвестиционном арбитраже, но решение будет противоречить санкциям, то такое решение исполняться на территории ЕС не будет", - написал парламентарий в Telegram-канале.

По словам Косачева, такой ход де-юре нарушает права человека и является дискриминацией по гражданству и национальности. "Наконец, европейцы нанесли колоссальный удар по всей глобальной системе международного арбитража, складывавшейся веками. Бизнесу стран мирового большинства стоит задуматься, глядя на весь этот произвол", - подчеркнул он.

Парламентарий предположил, что поскольку ЕС своим решением нивелирует действие Конвенции ООН 1958 года о признании иностранных арбитражных решений, то денонсация ее со стороны РФ могла бы стать ответным ходом. "Европа становится белым пятном на правовой карте мира, где не действуют международные конвенции. Действуют только свои "правила", на которых предполагается основать новый миропорядок. Не "порядок, основанный на правилах", а миропорядок, основанный на правилах ЕС и НАТО", - добавил Косачев.

Ранее Совет ЕС утвердил 18-й пакет антироссийских санкций. Он включает снижение потолка цен на нефть до $47,6 за баррель, санкции против "Северных потоков", внесение в черный список 105 танкеров, перевозящих российскую нефть, рестрикции против банковского сектора, а также экспортные ограничения на товары и технологии двойного назначения.