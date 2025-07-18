Губернатор области Вячеслав Федорищев сообщил, что ранее занимавший эту должность Дмитрий Яковлев будет работать над проектами в сфере строительства и спорта

САМАРА, 18 июля. /ТАСС/. Антон Емельяненко, который занимает пост вице-губернатора Самарской области, назначен главой администрации губернатора. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Федорищев.

"Администрацию губернатора возглавит Антон Емельяненко. <…> Антону Андреевичу поставил четкий KPI - оптимизировать госаппарат, но не ради сокращений, а ради качества", - написал он в Telegram-канале.

Федорищев пояснил, что Дмитрий Яковлев, который ранее занимал эту должность, будет работать над проектами в сфере строительства и спорта в статусе вице-губернатора. "Также [Яковлев] продолжит подготовку к международному форуму "Россия - спортивная держава". Он в ноябре пройдет в Самаре. Дмитрий Николаевич сформировал команду администрации губернатора, выстроил четкое взаимодействие между ведомствами, поднял уровень штабной культуры", - уточнил губернатор.

Глава региона отметил, что в Самарской области начинается реформа местного самоуправления. "Согласно новому федеральному закону, нам предстоит переход на одноуровневую систему управления. Уже есть успешные практики в других регионах - будем их изучать и постепенно внедрять", - подчеркнул он.