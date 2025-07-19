Замминистра иностранных дел РФ также отметил, что Россия в расчетах с партнерами по объединению уже превысила планку в 90% всех транзакций

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. БРИКС движется к переходу на расчеты в национальных валютах. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью казахстанскому эксперту, журналистке и автору документальных фильмов Акмарал Баталовой.

"Никто в кругу БРИКС не ставит вопрос о замене доллара. Президент России Владимир Путин многократно говорил о том, что на протяжении последнего времени мы оказались в ситуации, когда Российскую Федерацию лишили возможности пользоваться долларом, по большому счету, в очень многих расчетах в силу блокирующих санкций", - сказал Рябков.

"Необходимая опция для нас - это искать альтернативы в форме таких механизмов взаимных расчетов, которые были бы достаточно устойчивы к внешнему негативному воздействию, обладали бы иммунитетом к такого рода мероприятиям извне, - отметил высокопоставленный дипломат. - Альтернатива в переходе на расчеты в национальных валютах - это тот путь, по которому мы внутри БРИКС движемся".

По его словам, Россия в расчетах с партнерами по объединению уже превысила планку в 90% всех транзакций, которые обслуживаются в национальной валюте.