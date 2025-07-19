Таги-заде Халид Боюкага оглы будет отстранен от должности с 21 июля

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 19 июля. /ТАСС/. Депутаты думы Ханты-Мансийского автономного округа в ходе заочного голосования приняли досрочный отказ от мандата представителя фракции КПРФ Таги-заде Халид Боюкага оглы, ранее допустивший резонансное высказывание о мигрантах. Об этом говорится в постановлении регионального парламента, имеющегося в распоряжении ТАСС.

Ранее помощник Таги-заде Халид Боюкага оглы Андрей Сысоев сообщил ТАСС, что депутат решил отказаться от мандата. Причины такого поступка он не назвал, но пояснил, что сам депутат позже планирует сделать в своих социальных сетях официальное заявление. Сам Таги-заде Халид Боюкага оглы также пока не ответил на вопросы ТАСС по данному факту. Как уточнили ТАСС в информационно-аналитическом управлении думы Югры, Таги-заде Халид Боюкага оглы подал заявление 7 июля.

"Рассмотрев письменное заявление депутата думы Югры Таги-заде Халида Боюкага оглы о сложении своих полномочий, <…> [дума Югры] постановляет признать досрочное прекращение полномочий депутата думы Югры Таги-заде Халид Боюкага оглы с 21 июля 2025 года" , - сказано в документе

О ситуации с Таги-заде Халид Боюкага оглы

29 мая 2025 года депутат фракции КПРФ Таги-заде Халид Боюкага оглы на заседании регионального парламента заявил, что мигранты из Узбекистана якобы едут в Югру "на свою историческую родину". При этом он добавил, что когда-то часть Югры и Тюменской области входила в состав Сибирского ханства. Данное заявление вызвало большой общественный резонанс: в частности, его предложили лишить мандата депутата, а силовикам - проверить высказывание на соответствие законодательству РФ, в том числе на экстремизм.

3 июня дума ХМАО лишила его должности зампредседателя комитета регионального парламента по социальному развитию, потребовала от него принесения публичных извинений и объявила ему публичное порицание, а 3 июля он был лишен депутатской зарплаты из-за некачественной работы. Между тем эксперты-лингвисты в ходе двух исследований во время проверки прокуратуры не нашли нарушений, по их заключению в речи депутата отсутствуют признаки экстремизма.

Подобные решения за всю историю думы региона не принимались. В КПРФ ранее заявили, что данный депутат был несколько лет назад исключен из партии и сейчас к ней отношения не имеет. Сам Таги-заде Халид Боюкага оглы на своей странице во "ВКонтакте" принес извинения за сказанное и заявил, что его заявление "было именно предположением, а не категоричным утверждением". Как сказано на сайте думы Югры, Таги-заде Халид Боюкага оглы является одним из учредителей Союза коммунистической молодежи Российской Федерации, имеет более 30 научных трудов и публикаций. Ранее он работал учителем химии и преподавателем ОБЖ в средней школе №2 Мегиона Ханты-Мансийского автономного округа, экспертом-криминалистом, старшим экспертом, начальником группы, начальником отделения в УМВД России по Нижневартовску, а также юристом в Ханты-Мансийском окружном отделении КПРФ.