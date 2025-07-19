Заграничная подготовка и поставки в бригаду танков Т-64 не повлияли на судьбу большинства военнослужащих, рассказали в российских силовых структурах

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Переброшенная в Сумскую область 158-я отдельная механизированная бригада ВСУ проходила подготовку в Польше на базе 11-й бронекавалерийской дивизии "Lubuska". Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"Украинские волонтеры сообщают, что 158-я бригада в процессе формирования проходила подготовку в Польше на базе 11-й бронекавалерийской дивизии "Lubuska" (скорее всего, на полигоне Весола)", - сказал собеседник агентства. Эта дивизия участвовала в конфликте в Ираке.

Однако заграничная подготовка и поставки в бригаду танков Т-64 не повлияли на судьбу большинства военнослужащих, которых прикомандировали к 425-му отдельному штурмовому полку и отправили в бессмысленные мясные штурмы в районе Бессаловки Сумской области, заключил он.