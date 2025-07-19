Украинская сторона предложила провести его на следующей неделе

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Источник, близкий к российской переговорной группе, подтвердил, что Украина предложила России провести новый раунд переговоров на следующей неделе.

"Подтверждаем", - сказал собеседник агентства.

Ранее другой источник ТАСС рассказал, что "дат пока нет, будет согласовано".

Владимир Зеленский в видеообращении в своем Telegram-канале заявил, что предложение России провести новый раунд переговоров на следующей неделе огласил глава делегации Киева на переговорах в Стамбуле, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.