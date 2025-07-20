Олег Озеров обратил внимание на то, что "высылки российских дипломатов ни к чему хорошему не привели"

КИШИНЕВ, 20 июля. /ТАСС/. Молдавия испортила отношения с Москвой под давлением Запада, который поддерживает правящую в республике Партию действия и солидарности. Такое мнение высказал в интервью ТАСС посол РФ в Кишиневе Олег Озеров.

"Как мне представляется, во многом та линия, которая сейчас взята на вооружение правящей партией в Молдавии, продиктована давлением, которое оказывается странами ЕС и, прежде всего, Брюсселем, на молдавское руководство по принципу "кто не с нами, тот против нас". Будто это будет гарантией процветания. Однако если мы посмотрим на статистику, то она совсем другая", - сказал дипломат.

"Мы видим, что высылки российских дипломатов ни к чему хорошему не привели. Более того, нет оснований для этих действий. Стало хуже и российским дипломатам, и молдавским. Весь комплекс мер, который был предпринят молдавским руководством, - как мы считаем, во многом под давлением Брюсселя, стран НАТО, - существенно осложнил наши двусторонние отношения", - отметил он.

Взаимопонимание между двумя странами стало ухудшаться после прихода к власти в Молдавии проевропейских сил еще в 2021 году. В 2023 году из страны были высланы десятки дипломатов. Контакты на уровне правительств практически прекратились. Такую политику прозападного правительства в Кишиневе жестко критикует оппозиция.

Полный текст интервью будет опубликован в 09:00 мск.