Олег Озеров отметил, что конфликтовать с Москвой Кишинев принуждают в Брюсселе, а интересы самой Молдавии при этом не учитываются

КИШИНЕВ, 20 июля. /ТАСС/. Посол РФ в Кишиневе Олег Озеров заявил, что Молдавия не должна оправдывать конфронтацию с Россией своими европейскими устремлениями, так как эти отношения не должны противоречить друг другу.

"Возникает законный вопрос, почему развитие отношений с Европейским союзом должно препятствовать развитию отношений с Российской Федерацией? Мы не видим здесь никакой связи. Многие страны имеют отношения с ЕС, но развивают отношения с Россией - это нормальная межгосударственная практика", - заявил дипломат в интервью в интервью ТАСС

По его словам, существуют примеры многих стран, которые поддерживают очень теплые и конструктивные отношения с ЕС, а также развивают отношения с Россией. "И это приносит значительную пользу данным странам. Почему? Потому что они руководствуются своими национальными интересами, а не чужими", - сказал Озеров. Он отметил, что конфликтовать с Москвой Кишинев принуждают в Брюсселе, при этом интересы самой Молдавии не учитываются.

Взаимопонимание между двумя странами стало ухудшаться после прихода к власти в Молдавии проевропейских сил еще в 2021 году. В 2023 году из страны были высланы десятки дипломатов. Контакты на уровне правительства практически прекратились. Такую политику прозападного правительства в Кишиневе жестко критикует оппозиция.

Полный текст интервью будет опубликован в 09:00 мск.