Олег Озеров заявил, что Россия при поддержке жителей республики будет последовательно выступать против реабилитации нацистских преступников и попыток сноса памятников тем людям, которые освобождали тогда Советскую Молдавию от оккупации

КИШИНЕВ, 20 июля. /ТАСС/. История и школьные учебники в Молдавии переписываются под диктовку глобалистских сил для оправдания конфронтации с Россией. Такое мнение высказал в интервью ТАСС посол РФ в Кишиневе Олег Озеров, комментируя новый учебник истории, где фашистскую оккупацию называют освобождением.

"Почему [это происходит]? Потому, что очень хочется пересмотреть историю. Для чего ее пересматривать? А для того, чтобы оправдать конфронтацию с Россией и курс на втягивание Республики Молдова в антироссийские блоки. Вот об этом, собственно, речь и идет", - сказал дипломат.

"Это даже не выбор молдаван, это навязывание европейскими или, скажем так, глобалистскими элитами того же сценария, который был обкатан на Украине. Если вы возьмете все, что происходит в сфере исторической памяти в Республике Молдова, то увидите, что это калька с того, что было за последние годы и даже десятилетия на Украине. <…> Как мне представляется, эта грязная попытка оправдания преступлений Антонеску (румынский диктатор Ион Антонеску (1940-1944) - прим. ТАСС) и пособников нацистов ни к чему не приведет. Во-первых, она не находит поддержки в народе. Вот могилы расстрелянных людей, они здесь, как и памятники, поставленные, в том числе еврейской общиной. И вы хотите эту историю стереть? Не получится", - считает Озеров.

Он заявил, что Россия при поддержке жителей Молдавии будет последовательно выступать против реабилитации нацистских преступников и попыток сноса памятников тем людям, которые освобождали тогда Советскую Молдавию от оккупации.

Выступающие за объединение с Румынией молдавские политики и историки, осуждая депортации в СССР, предпочитают замалчивать преступления, совершенные нацистами и их румынскими пособниками в годы войны. Это отразилось и на преподавании в школах, где новые учебники истории оправдывают преступления нацистов на молдавской земле и уделяют главное внимание периоду сталинских репрессий. В частности, президент Майя Санду, выступая на одном из телеканалов, назвала союзника Гитлера Антонеску "исторической личностью, о которой можно сказать и хорошее, и плохое", что вызвало резкое осуждение со стороны общественности, в частности еврейской общины страны. В этом году в центре скандала оказалось обновленное издание учебника истории, где авторы назвали штурмовавших молдавские горда немецко-румынских солдат освободителями и предложили школьникам найти положительные стороны у Антонеску, на котором лежит ответственность за гибель свыше 300 тыс. человек в концлагерях на этой территории.