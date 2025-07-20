Пресс-секретарь президента РФ отметил, что "это длительный процесс, он требует усилий, и он непрост"

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Заявления президента США Дональда Трампа свидетельствуют о его желании как можно скорее достигнуть урегулирования на Украине, но в Вашингтоне явно все больше понимают сложность этого процесса. Таким образом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал журналисту ВГТРК Павлу Зарубину заявления американского лидера.

По словам представителя Кремля, все уже привыкли к "достаточно жесткой и прямолинейной риторике". "Вместе с тем он подтверждает свои намерения дальше делать все возможное для того, чтобы способствовать мирному урегулированию, - заметил Песков. - Собственно, президент [РФ Владимир] Путин неоднократно говорил о своем желании как можно быстрее перевести украинское урегулирование в мирное русло".

В то же время урегулирование на Украине - "это длительный процесс, он требует усилий, и он непрост", констатировал пресс-секретарь президента РФ. "И, скорее всего, в Вашингтоне все больше и больше это понимают", - заключил Песков.

Трамп в понедельник выразил разочарование недостаточной скоростью урегулирования на Украине и отмерил 50 дней для достижения договоренностей. В противном случае, пригрозил в свойственной ему эксцентричной манере американский лидер, США намерены ввести 100-процентные пошлины как против России, так и в отношении ее торговых партнеров.