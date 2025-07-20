Перед контактами лидеров России и США еще нужно поработать, указал представитель Кремля

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа необходима и непременно произойдет со временем. Однако ей должна предшествовать огромная работа, заявил журналисту ВГТРК Павлу Зарубину пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Она (встреча лидеров - прим. ТАСС) возможна, и со временем она обязательно случится, - уверен представитель Кремля. - Она необходима".

"Возможно, она будет необходима и для фиксации каких-то крупных договоренностей, которые со временем будут достигнуты, после того как будет проделана огромная работа. Но пока это время еще не настало, - указал Песков. - Эту работу еще только предстоит сделать".

Встреча с президентом России была одной из целей Трампа еще со времени его вступления в должность в начале года. В Москве называют российско-американский саммит желательным и возможным, но настаивают на необходимости придать ему содержательный, а не только символический статус. Президенты РФ и США тем не менее остаются в постоянном контакте и с начала года провели уже шесть телефонных разговоров.