Президенты РФ и США готовы слушать друг друга, отметил пресс-секретарь российского лидера

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Последний разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа был прагматичным и деловым. Каждый из политиков имеет свою позицию, но они готовы слушать друг друга, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Корреспондент обратил внимание Пескова на то, что какие-то другие сигналы в адрес Путина и в адрес России со стороны Трампа начались вскоре после их последнего телефонного разговора, когда российский президент сказал, что Москва не отступит от своих принципов по украинскому регулированию.

"Это был прагматичный, деловой разговор людей, которые жестко стоят на своих позициях, но которые готовы слушать друг друга", - пояснил Песков, отвечая на вопрос о том, насколько непростыми были тональность и атмосфера разговора двух лидеров.

Шестой с начала года разговор Путина и Трампа состоялся 3 июля. Речь шла об украинском урегулировании, ситуации на Ближнем Востоке, российско-американских экономических проектах и даже обмене фильмами, продвигающими традиционные ценности. Путин поздравил Трампа с наступающим Днем независимости США.

Возможность личной встречи лидеров не обсуждалась, хотя идея "висит в воздухе".

Вскоре после этого CNN обнародовала предвыборные заявления Трампа о возможных намерениях "бомбить Москву". Также в СМИ появилась информация, что в ходе телефонного разговора с Владимиром Зеленским американский лидер якобы обсуждал возможность ударов по Москве и Санкт-Петербургу.