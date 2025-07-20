Статистика по девчатам, хитрюга-металлург и новый Стамбул. Неделя Путина

Президент России Владимир Путин на этой неделе вновь подтвердил, что готов урегулировать украинский кризис путем дипломатии, и высказался о последствиях европейских санкций для самого же ЕС.

Помимо этого, он посетил Магнитогорск и получил приглашение во Владимир. Словами из советской песни описал "дефицит женщин" и пообещал, что "государство плечо подставит" семьям, планирующим детей.

ТАСС собрал главное из событий президентской недели.

Старый новый раунд

Тема нового, третьего, раунда прямых российско-украинских переговоров всю неделю не уходила из повестки. Некоторая ясность появилась лишь к выходным - после месячной пробуксовки. Москва многократно подчеркивала готовность продолжить диалог, но Киев медлил со сроками. Согласованный на втором раунде процесс обменов продолжался, а с его окончанием, подчеркивали в Кремле, Киеву все равно придется определяться с продолжением контактов.

Опасения, что согласование сроков переговоров не то что продолжит буксовать, но и заглохнет вовсе, появились на фоне перестановок в кабмине Украины. Однако глава украинской делегации Рустем Умеров, покинув пост министра обороны, вопреки прогнозам не стал послом в США, а остался во властных структурах в Киеве.

Более того, 18 июля Владимир Зеленский поручил Умерову - уже секретарю Совета нацбезопасности и обороны Украины - "активизировать переговорный процесс", что в Кремле назвали позитивным сигналом. "Мы тоже являемся сторонниками того, чтобы добавить динамики переговорному процессу", - говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

© Александр Казаков/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Вечером того же дня ситуация вокруг переговоров стала темой телефонного разговора Путина с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Президент РФ "подтвердил принципиальный настрой на поиск политико-дипломатического урегулирования конфликта" и поблагодарил турецкого лидера за "готовность и далее содействовать проведению прямых российско-украинских переговоров на стамбульской площадке".

19 июля Зеленский выступил с утверждением, что украинская делегация предложила провести новый раунд переговоров на следующей неделе. Позже близкий к российской переговорной группе источник подтвердил ТАСС эту информацию, а другой собеседник агентства уточнил, что даты пока не определены.

Обоюдоострые санкции

О договоренностях с зарубежными партнерами Путин неожиданно широко высказался на встрече с президентом Российской ассоциации производителей удобрений Андреем Гурьевым. Россия - один из крупнейших экспортеров удобрений, но с 2022 года Запад создает ей проблемы на международном рынке. Однако Москва просто переключилась на другие направления - например, премьер-министр Индии Нарендра Моди напрямую просил нарастить поставки в его страну, рассказал Путин.

Президент РФ Владимир Путин и глава Российской ассоциации производителей удобрений Андрей Гурьев © Михаил Метцель/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Одновременно президент обратил внимание на то, как санкции бьют по их же инициаторам - и не только в сельском хозяйстве, но и во всех производственных процессах. Например, упомянутое Гурьевым ограничение поставок дешевого российского газа в Европу вызвало остановку газохимического комплекса "и не только". "И стекольного производства, - продолжил на встрече президент. - Там целая цепочка негативных последствий".

Такой же эффект Кремль прогнозирует от очередного - уже 18-го - пакета европейских санкций. "Каждый новый пакет добавляет негативного эффекта для самих тех стран, которые к нему присоединяются, - отмечал Песков. - Это оружие обоюдоострое".

Вести с другого континента

Очередными санкциями грозят и из-за океана. Лидер США Дональд Трамп заявил, что разочарован продвижением процесса украинского урегулирования. Он пригрозил России и ее торговым партнерам 100-процентными импортными пошлинами, если договоренности по Украине не будут достигнуты за 50 дней. Президент США также сообщил о решении и дальше передавать оружие и военную технику Киеву, если Европа при координации НАТО будет оплачивать такие поставки.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Михаил Синицын/ ТАСС

В Кремле об этом отозвались без эмоций. "Это бизнес, - прокомментировал Песков решение Трампа по вооружениям. - Поставки были и до этого. Никто их не прекращал. Просто вопрос, кто за них платит".

От других комментариев в Кремле пока воздерживаются, поскольку анализируют заявления из Белого дома. "Если президент посчитает необходимым прокомментировать, он это сделает", - пояснял Песков. Впрочем, пока таких заявлений от российского лидера не было. Телефонного разговора с Трампом тоже не ожидается, хотя, традиционно поясняет Москва, беседа может быть согласована оперативно.

Некоторые СМИ в прогнозах пошли даже дальше телефонного разговора. The Times предположила, что лидеры России и США могут встретиться в сентябре - во время визита Путина в Китай. Российская сторона, впрочем, пока этого не подтверждает. "Мы ничего не знаем о возможности такой встречи", - говорил ТАСС Песков.

Для девчонок и ребят

На внутрироссийском треке акцент был сделан на демографии. 14 июля Путин собрал совещание по социальным вопросам - уже второе за последние дни. Предыдущее было посвящено теме образования, а нынешнее - здравоохранению и ситуации с рождаемостью.

В этом контексте президент, в частности, вспомнил "известную с советских времен песню". "Девочки пришли на танцы и стоят некоторые в сторонке, потому что "на десять девчонок по статистике девять ребят". Я так понимаю, что статистика у нас как раз поменялась, у нас сейчас как раз не хватает женщин", - указал Путин.

16 июля к этой теме неожиданно вернулись во время поездки главы государства в Магнитогорск. Президент предложил рабочим-металлургам задать ему наиболее волнующие вопросы, и один из участников встречи посетовал, что они с женой вынужденно откладывают рождение детей: своего жилья нет, а купить его не могут, потому что не подпадают под льготные программы. Работник ММК предложил "авансом" давать такие льготы молодым парам с условием рождения детей в ближайшие годы.

© Александр Казаков/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

"Вот хитрюга, детей еще не родили", - отреагировал Путин. "Надо немножко поработать, за что же деньги платить? Ребеночек появится, тогда и государство плечо подставит", - заверил он.

Президент добавил, что в России уже наработали много мер поддержки для детей с семьи - первые начинают действовать еще с момента беременности женщины. "Но все равно я полагаю, что и этого недостаточно с учетом демографических проблем, их у нас много", - признался Путин.

От религии до науки

Помимо этого, президент на уходящей неделе принимал в Кремле главу РАН Геннадия Красникова. Обсуждалась экспертная, научная и научно-методическая деятельность академии. В том числе речь шла о помощи РАН фронту: ученые задействованы в исследованиях и разработках для нужд СВО.

Руководитель РАН РФ Геннадий Красиков и президент РФ Владимир Путин © Михаил Метцель/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Несмотря на непростую геополитическую обстановку, ведется и международная деятельность. "Контакты в области науки с коллегами продолжаются, да?" - уточнил у Красникова Путин. И, получив утвердительный ответ, отреагировал: "Хорошо".

18 июля президент продолжил серию региональных встреч беседой с губернатором Владимирской области Александром Авдеевым. Глава региона в том числе позвал Путина приехать посмотреть написанную в 1155 году уникальную Владимирскую икону Божией Матери, заказанную еще Андреем Боголюбским: реставрация реликвии длилась больше ста лет. Путин отреагировал на приглашение с благодарностью.