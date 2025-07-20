Эта площадка является приемлемой, указал источник

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Стамбул будет местом проведения очередного раунда переговоров между Россией и Украиной. Об этом ТАСС заявил источник.

"Да, Стамбул является приемлемой площадкой", - сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос.

Накануне источник, близкий к российской переговорной группе, подтвердил, что Украина предложила России провести новый раунд переговоров на следующей неделе. Ранее другой источник ТАСС рассказал, что "дат пока нет, будет согласовано".

Владимир Зеленский в видеообращении в своем Telegram-канале заявил, что предложение России провести новый раунд переговоров на следующей неделе огласил глава делегации Киева на переговорах в Стамбуле, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.